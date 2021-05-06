الاتحاد للطيران تطلق عروض الصيف مع خصومات تصل إلى 50 بالمئة على الرحلات

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عروضًا مغرية لتشجيع عشاق السفر على البدء في التخطيط لعطلاتهم خلال موسم الصيف، تشمل إمكانية تغيير موعد الرحلة أو الوجهة مجانًا.

وستكون هدية العيد من الاتحاد لسكان الإمارات مميزة هذا العام، مع خصومات لم يسبق لها مثيل على الرحلات الصيفية تصل إلى 50 بالمئة، للاستمتاع بشمس الشاطئ المعتدلة على رمال سيشل، أو زيارة المعالم الأثرية التاريخية العريقة في أثينا. ينتهي العرض بتاريخ 12 مايو 2021 وسيكون صالحًا للسفر حتى 20 نوفمبر 2021.

تبدأ أسعار تذكرة السفر من أبوظبي إلى الدار البيضاء من 995 درهمًا إماراتيًا فقط، وإلى موسكو من 1,495 درهمًا وإلى زيوريخ من 1,895 درهمًا. ويغطي العرض كافة درجات السفر على متن الاتحاد للطيران، حيث يبدأ سعر تذكرة السفر من أبوظبي إلى العاصمة السيريلانكية، كولومبو على متن درجة الأعمال من 2,495 درهمًا مع العودة.

وسيحظى المسافرون بفرصة رائعة لزيارة الدار البيضاء وجنيف وزيوريخ وموسكو من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي عند الوصول لتلك الوجهات أو لدى عودتهم إلى أبوظبي. وتم خفض مدة الحجر الصحي للدول غير الواردة في القائمة الخضراء لأبوظبي إلى خمسة أيام أيضًا بالنسبة للحاصلين على التطعيمات ضد كوفيد-19 كاملة من المواطنين والمقيمين.

وفي إطار برنامج “عام الخمسين” للشركة، سيحظى ثلاثة فائزين سعداء الحظ بفرصة الفوز بخمسين ضعف قيمة تذاكرهم من رصيد الاتحاد، الذي يمكن الاستفادة منه في شراء رحلات جديدة، أو ترقية الرحلات وغيرها من الإضافات الأخرى في أي وقت على مدار عامين.

ففي حال قام الضيف بشراء تذكرة سفر بقيمة 1,000 درهم إماراتي خلال خصومات الصيف، قد يتمكن من الفوز بـ50 ألف درهم لإنفاقها على الرحلات المستقبلية. وللحصول على فرصة الفوز، ينبغي على الضيوف حجز رحلاتها من الآن ولغاية 12 مايو للسفر من أبوظبي إلى أي من وجهات الاتحاد للطيران حول العالم، على أن يتم السفر قبل 20 نوفمبر 2021. للاطلاع على كامل الشروط والأحكام، يمكن زيارة موقع الاتحاد etihad.com.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، المعروف بإجراءات التعقيم والسلامة الصارمة التي يطبّقها على خدمات السفر إلى ومن وعبر أبوظبي، سيحظى المسافرون بأعلى مستويات النظافة والتعقيم على امتداد رحلتهم.

ويشمل ذلك، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيدًا من الطمأنينة والثقة أثناء السفر. ويحصل جميع المسافرين على متن الاتحاد على تغطية صحية مجانية ضد كوفيد-19، حيث تم تمديدها مؤخرًا لغاية 30 سبتمبر 2021.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران يتلقى كافة طواقمها الجوية العاملة اللقاح ضد كوفيد. كما تعدّ شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط على جميع ضيوفها تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف، قبل الصعود للطائرة، وعند الوصول إلى أبوظبي.