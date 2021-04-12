تنفيذ “جواز السفر الأخضر” في الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

وأوضحت إليزابيث كوستينجر، وزيرة السياحة النمساوية، في تصريح لها، أن الهدف هو تنفيذ “جواز السفر الأخضر” بشكل سريع وموحد قدر الإمكان.

وقالت “هذه مسألة حياة بالنسبة لصناعة السياحة”، وأفادت أن الهدف يشمل أيضًا التوصل إلى حل يسهل حركة السفر والتنقل عبر الحدود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعمل بشكل وثيق مع صناعة السفر والسياحة لتطبيق “الجواز الأخضر”.

وأكدت الوزيرة كوستينجر، موافقة عدد من دول الاتحاد الأوروبي على المقترح، وذلك بعد مرور أسبوعين من مناقشة مقترح “الجواز الأخضر” بناءً على دعوة النمسا، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بحلول شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير، لتسهيل حرية التنقل وحماية صناعة السياحة في ظل وباء كورونا.

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