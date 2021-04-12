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Posted inمواصلات

تنفيذ “جواز السفر الأخضر” في الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

وام

التاريخ: 12 أبريل 2021
وافقت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي على سبعة معايير لإنشاء “جواز السفر الأخضر” الخاص بتأمين وتسهيل حركة التنقل والسياحة في ظل وباء كورونا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تنفيذ "جواز السفر الأخضر" في الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

وأوضحت إليزابيث كوستينجر، وزيرة السياحة النمساوية، في تصريح لها، أن الهدف هو تنفيذ “جواز السفر الأخضر” بشكل سريع وموحد قدر الإمكان.

وقالت “هذه مسألة حياة بالنسبة لصناعة السياحة”، وأفادت أن الهدف يشمل أيضًا التوصل إلى حل يسهل حركة السفر والتنقل عبر الحدود مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعمل بشكل وثيق مع صناعة السفر والسياحة لتطبيق “الجواز الأخضر”.

وأكدت الوزيرة كوستينجر، موافقة عدد من دول الاتحاد الأوروبي على المقترح، وذلك بعد مرور أسبوعين من مناقشة مقترح “الجواز الأخضر” بناءً على دعوة النمسا، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بحلول شهر يونيو المقبل على أقصى تقدير، لتسهيل حرية التنقل وحماية صناعة السياحة في ظل وباء كورونا.

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