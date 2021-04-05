العربية للطيران تستأنف رحلات طرابزون اعتباراً من 6 مايو

التاريخ: 05 أبريل 2021

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة إلى طرابزون عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو التواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو عبر وكلاء السفر.

ووفقاً للشركة، تغادر الرحلة (G9 351) مدينة الشارقة في تمام الساعة 14:00 ظهراً أيام الثلاثاء، الخميس والسبت، لتصل إلى مدينة طرابزون في الساعة 16:30 عصراً بالتوقيت المحلي للمدينة، فيما تقلع الرحلة (G9 352) من مدينة طرابزون في تمام الساعة 17:30 مساء، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:50 مساء بالتوقيت المحلي أيام الثلاثاء، الخميس والسبت.

وأكدت «العربية للطيران» أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي.