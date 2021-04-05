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السعودية: الطيران المدني يراقب التقيد بالإجراءات بعد اسئناف الرحلات الداخلية

تواكب هيئة الطيران المدني خطوات التقيد بالإجراءات المطلوبة بعد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم الأربعاء الماضي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: الطيران المدني يراقب التقيد بالإجراءات بعد اسئناف الرحلات الداخلية
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واصلت الهيئة العامة للطيران المدني خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، على المطارات والجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بحسب وكالة الانباء السعودية.

وباشرت فرق التفتيش في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والتقيد باستخدام تطبيق “توكلنا” للعاملين بالمطار.

ورفعت “الهيئة” قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفيروس والتعامل مع تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

وتحرص على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID).

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