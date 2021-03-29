شاهد تعديل مقدمة السفينة الجانحة و لحظات تشغيل محركها في قناة السويس

وقال السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.

وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.