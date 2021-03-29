شاهد تعديل مقدمة السفينة الجانحة و لحظات تشغيل محركها في قناة السويس

وقال السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري”.
: The Ever Given Vessel re-floated and has restarted its engines.#Suez #Evergreen #EVERGIVEN #SuezUnblocked pic.twitter.com/ejHwcm5r1T
— Mohammed Soliman (@ThisIsSoliman) March 29, 2021
وكانت هيئة قناة السويس قد ذكرت أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق يوم الاثنين.
وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.