تشغيل محركات السفينة إيفر جيفن بعد إعادة تعويمها

(رويترز) – قال مصدر مطلع بقطاع الشحن لرويترز يوم الاثنين إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن قد أُعيد تعويمها بشكل شبه كامل وإنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها.

وقال مصدر بالقناة إنه جرى تشغيل محركات السفينة وإن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.