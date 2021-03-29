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تشغيل محركات السفينة إيفر جيفن بعد إعادة تعويمها

(رويترز) – قال مصدر مطلع بقطاع الشحن لرويترز يوم الاثنين إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن قد أُعيد تعويمها بشكل شبه كامل وإنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها.

وقال مصدر بالقناة إنه جرى تشغيل محركات السفينة وإن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

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تشغيل محركات السفينة إيفر جيفن بعد إعادة تعويمها

وذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

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