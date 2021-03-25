تعويم سفينة الشحن في السويس قد يستغرق أسابيع أو مع وصول المد الأحد القادم

الفرصة المُثلى لتحرير السفينة العالقة قد لا تأتي حتى الأحد أو الاثنين المُقبلين، عندما يصل المد في المجرى الملاحي إلى ذروته، بحسب توقعات نيك سلون، خبير الإنقاذ الذي تولى إعادة تعويم السفينة السياحية “كوستا كونكورديا” التي انقلبت على السواحل الإيطالية في عام 2012 بحسب صحيفة مصراوي.

يعطل توقف سفينة نقل الحاويات إيفر غيفن الضخمة العالقة في قناة السويس، بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار كل يوم، بحسب بيانات الشحن.

ويعادل هذا 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة على طول الممر المائي الذي يعد معبرا حيويا بين الشرق والغرب وفقا لبي بي سي عربي.

وبحسب بيانات من مجلة لويدز ليست (Lloyd’s List)، المختصة بالشحن، تقدر حركة المرور المتجهة غرباً عبر القناة بحوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقاً بحوالي 4.5 مليار دولار في اليوم.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من الجهود المبذولة لتخليص السفينة، إلا أن الأمر قد يستغرق أسابيع.