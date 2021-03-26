إصابة سفينة شحن بصاروخ أحدث بها أضرارا في بحر العرب

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند وتمكنت من مواصلة الرحلة عقب الهجوم.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي أن السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا لم تلحق بها أضرار كبيرة، وذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن السفينة مملوكة لشركة (إكس.تي مانجمنت) ومقرها ميناء حيفا.

ولم يتسن لرويترز الحصول على الفور على تعليقات من مسؤولين في الشركة. ولم يدل المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بأي تصريحات رسمية.

يأتي الحادث بعد شهر من إلقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المسؤولية على إيران في انفجار على متن سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.

وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي)، وهي ناقلة سيارات، مساء 25 فبراير شباط لانفجار وقال مسؤول أمريكي إن الانفجار أحدث فتحات في جانبي جسم السفينة. وقال مسؤول إسرائيلي إن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم.

ونفت إيران في ذلك الوقت أي دور لها في الهجوم. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران “نرفض بشدة هذا الاتهام”.