محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الكويت: منع غير الكويتيين من الدخول مستمر

الطيران المدني الكويتي: منع غير الكويتيين من الدخول مستمر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: منع غير الكويتيين من الدخول مستمر

الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أصدرت تعميماً جديداً إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد، والسماح للكويتيين فقط، وأقاربهم من الدرجه الأولى والعمالة المنزلية، وكذلك استمرار العمل بتعميم الفئات المستثناه من الحجر المؤسسي فقط، حتى إشعار آخر.

وبدأ مساء أمس تطبيق الحظر الجزئي، الذي فرضه مجلس الوزراء وشهدت الكويت ازدحاما كبيرا أمس بسبب خروج الجميع في وقت واحد، من أجل التوجه إلى منازلهم، قبل بدء سريان الحظر بحسب صحيفة القبس.

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