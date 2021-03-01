مطار هيثرو بلندن يفرض رسوما على الركاب والحقائب لتغطية تكاليف كورونا

يأتي ذلك بحسب بلومبرغ، في محاولة لتعويض التكاليف بسبب أزمة فيروس كورونا التي أنهكت السفر الجوي، وسمحت هيئة تنظيم الطيران في المملكة المتحدة بالرسوم الجديدة

بحسب بروتوكول يسمح بتغطية تكاليف المرافق والأمتعة وخدمات تسجيل الوصول. وقالت الهيئة في بيان يوم الأحد إن هيثرو لا تجني أرباحا من هذه الرسوم بل تكاد هذه تغطي مصاريف التشغيل والصيانة.

وتضرر مطار هيثرو بشدة من الوباء لأنه يعتمد على أسواق الرحلات الطويلة التي توقفت بالكامل.

وسجل المطار الأسبوع الماضي خسارة 2 مليار جنيه إسترليني لعام 2020 بعد أن تراجعت أعداد الركاب بنسبة 73٪ ، وهو انخفاض يقول إنه جعله غير قادر على تغطية تكاليف تقديم بعض الخدمات.

من المقرر فرض الضريبة الجديدة على كل راكب ، أو رسوم استرداد تكاليف المطار ، لبقية هذا العام وتم الاتفاق عليها مع شركات الطيران باعتبارها الطريقة المفضلة لمطار هيثرو لاسترداد تكاليفها ، وفقًا لما يسمى بالإشعار العام بتاريخ فبراير 4 ـ تفصيل ارتفاع الأسعار.

وسيطالب مطار هيثرو ، الذي تستثمر فيها شركات من بينها شركة البناء الإسبانية وهيئة الاستثمار القطرية ، وشركة الأسهم الخاصة أليندا وشركة China Investment Corp. ، بفرض تعريفة قدرها 4.44 جنيهًا لكل قطعة كبيرة من أمتعة الركاب.

تدرس هيئة الطيران المدني بشكل منفصل ما إذا كان يجب السماح لمطار هيثرو برفع الرسوم التي يفرضها على شركات الطيران على أساس محدود قبل تسوية تنظيمية طويلة الأجل تبدأ العام المقبل. ويسعى مطار هيثرو إلى تعديل يقول إنه سيرفع الأسعار بمقدار 1.20 جنيه لكل راكب.