دبي: توقف خدمة الحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر

جرى إيقاف 11 خطاً للحافلات بين المدن، فيما تستمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تقديم الخدمة عبر 7 خطوط، وبحسب ما يظهر موقع الهيئة الالكتروني، فإنّ خدمة الحافلات عبر المدن مستمرة بين إمارة دبي وكل من الشارقة وعجمان وحتا. والخطوط التي تصل بين هذه المدن هي: E303 ، E306، E307، E307A، E400، E411، E16

ويربط الخط E303 بين محطة مترو ميدان الاتحاد ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة، بينما يصل الخط E306 بين محطة الغبية للحافلات ومحطة الجبيل للحافلات في مدينة الشارقة.

يصل الخط E307 محطة ديرة سيتي سنتر للحافلات ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة، فيما يعمل خط E307A على نقل الركاب بين محطة مترو أبو هيل ومحطة الجبيل للحافلات في الشارقة.

يصل الخط E400 بين محطة مترو ميدان الاتحاد في دبي ومحطة حافلات عجمان، فيما يربط خط الحافلات E411 بين محطة مترو اتصالات ومحطة عجمان للحافلات.

وأخيراً يصل الخط E16 بين محطة السبخة للحافلات ومحطة حتا للحافلات.كما تم إيقاف خدمة الفيري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة المربى المائي للنقل البحري في مدينة الشارقة في كلا الاتجاهين حتى اشعار آخر بحسب اعلان الهيئة.