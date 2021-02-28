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إنتاج أول سيارة أمريكية بالطاقة الشمسية هذا العام

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه سيتم إنتاج أبتيرا Aptera وهي أول سيارات تعمل بالطاقة الشمسية هذا العام وتضم السيارة بطارية بسعة 100 كيلو وات في الساعة، ويمكنها قطع ما يصل إلى 1000 ميل (1600 كم) ويقارب سعرها 26 ألف دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إنتاج أول سيارة أمريكية بالطاقة الشمسية هذا العام

ونجحت أبتيرا التي تعمل من مقرها في كاليفورنيا بالحصول على تمويل مؤخرا لتتمكن من الإنتاج على نطاق واسع

واستوحت الشركة اسمها من اللغة اليونانية القديمة بكلمة أبتيرا وتعني “بلا أجنحة” ، لتكون أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يتم إنتاجها بكميات كبيرة هذا العام. تعد السيارة مركبة كهربائية ذات ثلاث عجلات وهي بتصميم فائق على صعيد الديناميكية الهوائية وهي مغطاة بـ 34 قدمًا مربعًا من الخلايا الشمسية. تتميز السيارة بالكفاءة بحيث يمكن لهذه الخلايا وحدها ، في يوم صافٍ ، أن توفر طاقة كافية للقيادة لمسافة 40 ميلاً – أي أكثر من ضعف المسافة التي يقطعها المواطن الأمريكي.

ويتوجب أن تنجح أبتيرا في اختبارات السلامة قبل أن تبدأ الشركة في التوزيع ، وهو ما تأمل أن تفعله بحلول نهاية هذا العام. حتى ذلك الحين، وتقول الصحيفة إن شبح المحاولة الأولى للشركة والتي انتهت بالإفلاس لايزال يخيم على المؤسسين وهم يستعدون لإطلاق منتجهم الجديد.

مصممي أبتيرا ، كريس أنتوني وستيف فامبرو ، يعتقدان أن العالم يحتاج إلى سيارة مثل سيارتهم.

لم يشرع أنتوني وفامبرو في بناء مركبة يمكن أن تعمل بالطاقة الشمسية. لقد أرادوا فقط صنع سيارة أكثر كفاءة.

السيارة الجديدة ذات الثلاث عجلات، تتسع لشخصين (أو شخصين بالغين بالإضافة إلى حيوان أليف، كما توحي مواصفاتها)، على مصفوفة شمسية في السقف.

وتتكون تقنية Never Charge من شركة “أبتيرا”، من مجموعة متكاملة من منظومة الطاقة الشمسية التي توفر أكثر من 40 ميلا (نحو 65 كم) من القيادة “المجانية” يوميا “ما يجعلها السيارة الأولى التي لن تحتاج إلى التزود بالوقود لمعظم القيادة اليومية”.

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