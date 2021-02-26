الشارقة: توسع للمواقف الخاضعة للرسوم في كل الأيام بما فيها العطلات الرسمية

بدأت بلدية الشارقة بوضع المزيد من اللوحات الإرشادية في المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما في العطلات لتوسع المناطق الخاضعة للرسوم، أي طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي تم إخضاعها استجابة لرغبة عدد كبير من مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة وفي إطار حرص البلدية على توفير أكبر قدر ممكن من المواقف الشاغرة في المناطق الحيوية، حيث يتم التعرف والاستدلال على هذه المواقف من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وكانت بلدية مدينة الشارقة قد إطلقت مطلع الشهر الجاري خدمة إصدار وتجديد الاشتراكات السنوية للمواقف العامة بصورة رقمية عبر موقعها الإلكتروني.

ويأتي ذلك ضمن مساعي تحويل خدماتها إلى خدمات رقمية والتسهيل على المتعاملين واستجابة لرغباتهم، حيث بات بإمكان المتعاملين الراغبين بالاشتراك أو تجديد اشتراكهم بباقة المواقف العامة إنجاز الخدمة بصورة سهلة، حيث يعكس إطلاق هذه الخدمة حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تبنيها لمشروع “سابق” والذي تسعى من خلاله لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بالكامل بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبطريقة مبسطة.