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هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 بسبب مشكلة في المحرك في موسكو

ا ف ب

التاريخ: 26 فبراير 2021
قامت طائرة “بوينغ 777” تابعة لشركة الطيران الروسية “روسيا” بهبوط اضطراري الجمعة في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة.

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هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 بسبب مشكلة في المحرك في موسكو
Turkish Airlines Boeing 777300ER photographed on 6 April 2015 from Wolfe Air Aviation Learjet 25B by Chad Slattery

وقالت شركة الطيران في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه “خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك”. وأضافت أن “الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري” في مطار شيريمتييفو في موسكو.

وقالت شركة الطيران إن “الطائرة حطت بشكل طبيعي وستستأنف رحلتها الى مدريد بعد الساعة 12,00 (09,00 ت غ)”.

وأكدت المواقع المتخصصة بتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة هي من طراز بوينغ 777.

والأسبوع الماضي، اشتعلت النيران في محرك لطائرة بوينغ 777 تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية بعد وقت قصير من إقلاعها من دنفر (غرب الولايات المتحدة). وبينما كانت الطائرة في طريق عودتها إلى المطار سقطت قطع منها على منطقة سكنية في ضواحي دنفر.

ومنعت أكثر من 120 طائرة بوينغ 777 مجهزة بمحركات من شركة “برات اند ويتني” في العالم بعد هذا الحادث.

ويشكل الحادث ضربة جديدة لمجموعة بوينغ التي تضررت سمعتها بشدة بسبب الانتكاسات التي تعرضت لها الطائرة المتوسطة المدى الجديدة “737 ماكس” التي تعرضت لحادثين بفارق ضئيل أوديا بحياة 346 شخصا ومُنعت من الطيران لمدة عامين تقريبا.

يذكر أن وزارة النقل الأميركية طالبت في تقرير حول الإشراف على طائرات «بوينغ» من طراز «737 ماكس» بعد حادثين أسفرا عن 346 قتيلاً، أن على إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة تحسين وتعزيز عمليات التدقيق بالطائرات الجديدة لتحديد المخاطر المحتملة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

في هذا التقرير الواقع في نحو ستين صفحة ونشر أمس (الأربعاء)، أكد المفتش العام لوزارة النقل أن «مكامن ضعف» في عملية الترخيص لطائرة «ماكس» أثرت على التدقيق بهذه الطائرة التي حصلت على ترخيص بالطيران عام 2017.

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