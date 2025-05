طيران الإمارات تنبه لتجنب أقنعة غير مقبولة في وجهات معينة

وتلفت الشركة أنه على المسافرين التقيد بارتداء قناع طبي في جميع أنحاء مطار دبي الدولي وطوال الوقت بعد الصعود إلى الطائرة.

وتنصح الشركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بتجنب ارتداء أوشحة أو ربطات الرأس كأقنعة، وكذلك عدم ارتداء الأقنعة الشفافة.

وتوضح على حسابها في “تويتر”، إلى متطلبات وجهات دولية، تستدعي تقيد المسافرين بأقنعة “معينة مثل أقنعة الوجه الطبية على الرحلات من دبي إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا”.

وتشير إلى إمكانية ملء نموذج المعلومات الطبية قبل السفر على الموقع الشبكي للناقلة للمسافرين الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من ارتداء قناع طبي طوال الرحلة.

— Emirates Airline (@emirates) February 24, 2021