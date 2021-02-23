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مصر: أنباء عن غرق مركب بالإسكندرية

تعرض قارب يقل 19 شخصاً للغرق، مساء اليوم الاثنين، في الملاحات بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر: أنباء عن غرق مركب بالإسكندرية

كتب محمود القيعي  في موقع رأي اليوم” عن تعرض قارب يقل 19 شخصاً للغرق، مساء اليوم الاثنين، في الملاحات بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
قيادات محافظة الإسكندرية انتقلت إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، للمساعدة في أعمال انتشال ضحايا الحادث.
مصدر أمني صرح بأن قوات الإنقاذ النهري انتشلت 5 جثث حتى الآن، وتتواصل أعمال البحث عن مفقودين آخرين.
وتم نقل الجثث إلى مستشفى العامرية العام، حيث مازالت عمليات البحث جارية، خاصة مع تأكيد شهود العيان أن القارب كان ينقل أسرة بالكامل من غرب الإسكندرية.

ونقلت تقارير محلية أن سوء الأحوال الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية تسبب بكارثة لأسرة من 19 فردا ما بين نساء ورجال وأطفال من عائلة من الإسكندرية، وذلك للتنزه و«الفسحة» عبر رحلة مائية في ملاحات منطقة «الهوارية»، غربا بجوار ستاد برج العرب، إلا أن الرياح دفعت بالمركب الصغيرة لصدم أحد الحواجز الصخرية مما تتسبب في غرقها سريعاً .

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