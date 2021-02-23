محرر في الموقع by محرر في الموقع

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سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

سلطنة عُمان تعلق دخول مواطنين من عشر دول لمواجهة «كورونا»

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من عدة دول من بينها السودان ولبنان

نقلت وكالةة الانباء العمانية عن اللجنة العليا للتعامل مع «كوفيد – 19» قولها اليوم الاثنين، إنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوماً اعتباراً من 25 فبراير.

ولفتت اللجنة إلى شمول المنع كل القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14
يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا، ويُستثنى من ذلك
المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

 

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