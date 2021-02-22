شركات طيران توقف طائرات بوينغ 777 بعد حادثة سقوط محرك فوق مدينة دينفر

طلبت سلطات النقل اليابانية من شركات الطيران المحلية عدم قيادة 32 طائرة ركاب تستخدم نفس عائلة المحركات التي اشتعلت فيها النيران خلال عطلة نهاية الأسبوع على متن طائرة أمريكية من طراز بوينغ777 ، مما أدى إلى تناثر الحطام على طول مسارها.

وأعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز إنها ستوقف جميع رحلات أسطولها المكون من 24 طائرة بوينغ777 بنفس نوع المحرك الذي تسبب بهبوط اضطراري يوم السبت في دنفر. و أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أمرًا طارئًا يدعو إلى التفتيش على طائرات بوينغ777 المزودة بمحركات برات وويتني بعد 24 ساعة فقط من حادث الرحلة التي سقط منها حطام محرك فوق مدينة دنفر.

عادت طائرة بوينغ إلى ذات المطار بعد اقلاعها عقب انفجار وسقوط محركها فوق منطقة محرك الجناح الأيمن للطائرة اشتعل عقب إقلاعها من مطار دنفر ونجح كابتن الطائرة التي تقل 231 راكبا و10 منأفراد طاقمها ونشرت شرطة برومفيلد بكولورادو صورًا لإطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل. pic.twitter.com/ZBJje0XWq3 — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 21, 2021

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية ، ستيف ديكسون ، إنه وجه فريقه إلى “إصدار قرار طارئ حول صلاحية الطيران لهذه الطائرات و يستدعي القرار إجراء عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينج 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000. وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها ستعمل مع هيئات التنظيم الأمريكية لتحديد أي خطوات إضافية’ ضرورية لضمان توافق هذه الطائرات مع ‘معايير السلامة الصارمة’ الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه ، أعلنت اليابان أن 32 طائرة ركاب تستخدم نفس عائلة محركات بوينج 777 التي اشتعلت فيها النيران يوم السبت قد توقفت عن العمل.

الطائرات المتضررة بأمر من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ، هي 13 طائرة تشغلها الخطوط الجوية اليابانية ؛ يتم تشغيل 19 شركة أخرى من قبل شركة All Nippon Airways وليس من المقرر أن يسافر أي منها يوم الاثنين.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA ✈️ (@FAANews) February 21, 2021

وقالت بوينغ إنها توصي “بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب” وتوجد هذه المحركات لدى عدد محدود من شركات الطيران منها الطيران الياباني وشركة خطوط كورية إلى جانب يونايتد إيرلاينز.