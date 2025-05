حادثتين لطائرتي بوينغ، سقوط حطام من طائرة “بوينغ” فوق الولايات المتحدة وحطام من طائرة أخرى فوق هولندا

واشتعل محرك الجناح الأيمن للطائرة إثر إقلاعها من مطار دنفر.وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات أمس السبت.

أما في هولندا فقد سقطت أمس السبت أجزاء محرك طائرة بوينغ 747 فوق مدينة ميرسن بعد فشلها عند اقلاعخا من مطار ماستريخت في هولندا، هبطت الطائرة بسلام في لييج.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية أن سقوط أجزاء من طائرة بوينغ أمس السبت أدى إلى إصابة شخصين في هولندا بجروح، وقالت الشرطة في مدينة ماستريخت إن الطائرة تعرضت لاندلاع حريق في أحد محركاتها الأربعة بعد وقت قصير من انطلاقها. وأضافت الشرطة أن بعض القطع المعدنية سقطت على الأرض في ميرسن شمالي ماستريخت.

وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة أصيبت في رأسها وتعين علاجها بالمستشفى. وأصيب طفل بجروح طفيفة أثناء محاولته التقاط الحطام من الأرض. وتتولى السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

هبطت الطائرة في وقت لاحق في مدينة لييج البلجيكية، وكانت في الأصل متجهة من مطار ماستريخت آخن إلى مطار نيويورك.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021