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الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد

(رويترز) – فيما قالت الكويت أول أمس الجمعة إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد، أكدت سلطة الطيران المدني الكويتية على تويتر أمس السبت إنها مددت حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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الكويت تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد

 وتسمح السلطات بدخول الكويتيين مع إلزامهم بقضاء أسبوع في الحجر داخل فندق وأسبوع آخر في المنزل.

 

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان “جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما… أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام”.

وعلقت الكويت دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير شباط وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.

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