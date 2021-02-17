إيكار” تطلق خدمة الاشتراك للسيارات عبر تطبيق الأول من نوعه في المنطقة

أطلقت “إيكار”، أول وأكبر مشغّل لخدمة مشاركة السيارات في الشرق الأوسط، خدمة اشتراك “إيكار” الخاصة عبر التطبيق الأول لحجز السيارات في المنطقة Self-Drive Super App.

ومع خدمة اشتراك “إيكار”، يمكن للمستخدمين حجز السيارات الاقتصادية أو الفاخرة من دقيقة إلى 9 أشهر بتكلفة اشتراك شهرية واحدة ومنخفضة بدون تسديد دفعات مقدمة أو التزام طويل الأجل.

ويساهم إطلاق تطبيق Self-Drive Super App، المدعوم بنظام تشغيل السيارات “إيكار”، في حفز نمو الشركة ولاسيما في ضوء الخطط الموضوعة لتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية عبر تركيا ومصر وماليزيا وتايلاند خلال عام 2021.

وبهذه المناسبة قال فيلهيلم هيدبيرغ، مؤسس شركة “إيكار”: “مع إطلاقنا اليوم تطبيقنا الجديد Self-Drive Super App، يسعدنا أن نعلن أنه بات بإمكان المستخدمين الوصول إلى كامل سوق خدمات مشاركة السيارات عبر تطبيق واحد، مع إمكانية الدفع مقابل الاشتراك لدقيقة أو لعدة أشهر؛ وذلك بالتعاون مع عدد من أكبر شركات تأجير واستئجار السيارات”.

وأضاف هيدبيرغ: “لقد غيّر الوباء العالمي طريقة استخدام الناس لوسائل النقل، حيث زاد التركيز على خدمات مشاركة السيارات. واستقطبت ’إيكار‘ عقب فترة الحجر الصحي عشرات آلاف الأعضاء الجدد الباحثين عن حل تنقل أكثر أماناً وسلامة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد؛ أطلقنا في نوفمبر 2020 برنامج ’إيكار فليت‘ كجزء من نظام تشغيل السيارات ’إيكار‘، وهو عبارة عن منصة لتقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) يتيح لشركات تأجير واستئجار السيارات وضع أساطيلها الخاصة في الخدمة عن بعد عبر منصة ’إيكار‘. وسرعان ما حقق البرنامج نجاحاً مذهلاً، حيث تم تكريس آلاف السيارات لدعم البرنامج. وتعد خدمة اشتراك ’إيكار‘ الخطوة التالية على طريق الاستجابة لطلبات الأعضاء الذين ينشدون حلولاً طويلة الأمد لمشاركة السيارات دون تكبد تكاليف امتلاك سيارة”.

وتأتي جميع سيارات “إيكار” مرفقة بخدمات الصيانة والمساعدة على الطريق، ويمكن استبدالها أو إعادتها في أي وقت. وما على المستخدم سوى اختيار الطراز المطلوب عبر التطبيق ليتم تسليمه السيارة المنشودة معقمةً وجاهزة في غضون 24 ساعة.

ووفرت “إيكار”، التي تم تصنيفها في عام 2019 كخدمة مشاركة السيارات الأكثر استخداماً في العالم، خدماتها لأكثر من 200 ألف عميل مع تسجيل 1,3 مليون عملية تأجير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ودخلت الشركة حالياً سوق خدمات الاشتراك العالمية للسيارات والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، وفقاً لأحد التقارير الصادرة عن مؤسسة “جلوبال ماركت إنسايتس”.