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“العربية للطيران” تستأنف رحلاتها بين الشارقة والأقصر

أعلنت “العربية للطيران” عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى الأقصر بدءً من 23 فبراير الحالي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة والأقصر

ويتم العمل بجدول الرحلات إلى الأقصر، اعتباراً من 23 فبراير 2021، بالاعتماد على المواعيد بالتوقيت المحلي حيث تنطلق الرحلات يومي الثلاثاء والسبت من الشارقة قرابة العاشرة مساء،  وتنطلق الرحلات عائدة من الأقصر يومي الأربعاء والأحد قرابة الخامسة صباحا.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى الأقصر عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر “العربية للطيران” تغطية عالمية مجانية ضد فيروس “كوفيد-19” لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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