تدشين رحلات طيران ويز إير أبوظبي إلى الإسكندرية بأسعار تنافسية

تشمل تذاكر العرض الحصري المتاحة للجميع والبالغ عددها 2500 تذكرة، جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية والتي ستنطلق في 22 فبراير2021، وستتوفر تذاكر العرض بسعر 49 درهماً للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة فقط عبر رحلات محددة من وإلى الإسكندرية، وذلك لمرة واحدة فقط يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير2021 على موقع الشركة الإلكتروني: wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها. وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر.

قال كيس فان شيك، المدير العام لشركة “ويز إير أبوظبي”: “يسرنا أن نقدم للمسافرين الذين يرغبون بالسفر من وإلى الإسكندرية لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم أو لاستكشاف وجهات سياحية مميزة في الإسكندرية وأبوظبي، فرصة للسفر بأسعار تنافسية، ونتطلع إلى استقبال المسافرين والترحيب بهم على متن رحلاتنا ونتوقع نفاذ التذاكر بسرعة”.

وكانت ويز إير أبوظبي التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة القابضة “ADQ” ومجموعة “ويز إير” القابضة، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وتل أبيب، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات “ويز إير أبوظبي” طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وتتبنى الشركة أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها. وللاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة الجديدة لدى شركة ويز إير يرجى مشاهدة الفيديو من خلال الضغط على الرابط هنا.