العراق : إغلاق الحدود 4 أيام لاحتواء كورونا

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، غلق المحافظة بشكل تام ابتداءً من مساء الخميس ولغاية الاثنين المقبل بحسب وكالة الانباء العراقية.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه تقرر غلق تام لمحافظة النجف الاشرف ابتداءً من يوم الخميس ولغاية يوم الاثنين المقبل، مبينا انه تم تقليص الدوام في جميع دوائر المحافظة بنسبة 50%.

واضاف، انه تقرر غلق تام لجميع المزارات الدينية الى اشعار اخر، ومنع التجمعات واقامة الفواتح والافراح، فضلا عن غلق المدارس الحكومية والاهلية ويكون التعليم عن بعد.

وتابع، انه تقرر ايضا غلق تام للجامعات الاهلية والحكومية ويكون التدريس عن بعد، لافتا الى ان الدوائر الخدمية والاطباء والصيدليات مستثناة من اجراءات الحظر.

واشار الى انه تقرر السماح بدخول البضائع والخضار ، وعمل مسحات الـ”بي سي ار” الى الوافدين عن طريق مطار محافظة النجف الاشرف، على ان يتحمل المسافر اجور المسحات، ويتم حجره في داره او في الفندق.

واكد السماح للاعلاميين لاداء عملهم، مبينا ان مديرية المرور ستقوم بفرض غرامات مالية على المخالفين.