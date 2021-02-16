مصر تغلق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية



وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة، بسبب شدة الرياح التي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأعلنت الهيئة عن رفع درجة الاستعداد بموانئها الستة بالمحافظات الثلاث (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الاحمر وميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح بالميناءين ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

واعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء ) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الاحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر .

حيث تم برفع درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانى التابعة لمواجهة المخاطر المحتملة وتكوين فرق طوارئ بالموانئ لمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالساحات التخزينية وعلى الأرصفة ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة وتجهيز لنشات الارشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والاسعاف وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة لتلقى اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .