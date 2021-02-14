الشارقة: إصدار وتجديد اشتراكات المواقف العامة بطريقة رقمية

أعلنت بلدية مدينة الشارقة إطلاق خدمة إصدار وتجديد الاشتراكات السنوية للمواقف العامة بصورة رقمية عبر موقعها الإلكتروني.

ويأتي ذلك ضمن مساعي تحويل خدماتها إلى خدمات رقمية والتسهيل على المتعاملين واستجابة لرغباتهم، حيث بات بإمكان المتعاملين الراغبين بالاشتراك أو تجديد اشتراكهم بباقة المواقف العامة إنجاز الخدمة بصورة سهلة، حيث يعكس إطلاق هذه الخدمة حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور واختصار الوقت والجهد عليهم من خلال تبنيها لمشروع “سابق” والذي تسعى من خلاله لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بالكامل بحيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبطريقة مبسطة.

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