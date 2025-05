عاصفة تتسبب بعشرات القتلى والجرحى بحادث مروري لأكثر من 100 سيارة في تكساس

وسائل إعلام محلية أكدت أن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس. ونشرت لقطات فيديو لشاحنة شركة فيدرال اكسبرس تسير بسرعة لتصدم عددا من السيارات المتوقفة.

ولقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية الخميس واصطدمت فيه حوالى 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث إنّ الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق.

وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021