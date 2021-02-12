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عاصفة تتسبب بعشرات القتلى والجرحى بحادث مروري لأكثر من 100 سيارة في تكساس

تسبب الجليد وماحملته العاصفة الشتوية شيرلي، في ولاية تكساس الأمريكية بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات عقب تصادم قرابة 100 سيارة وشاحنة على طول الطريق السريع 35 بالقرب من فورت وورث في ولاية تكساس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عاصفة تتسبب بعشرات القتلى والجرحى بحادث مروري لأكثر من 100 سيارة في تكساس

 وسائل إعلام محلية أكدت أن نحو 100 سيارة اصطدمت في حادث كبير على الطريق دالاس فورت وورث في الولاية، شمالي مدينة فورت وورث يوم الخميس. ونشرت لقطات فيديو لشاحنة شركة فيدرال اكسبرس تسير بسرعة لتصدم عددا من السيارات المتوقفة.

ولقي ستة أشخاص  مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية الخميس واصطدمت فيه حوالى 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

وقال مايكل دريفدال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث إنّ الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق.

وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى ونقلوا 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة.

وحذّر المتحدّث من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

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