محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية : مارس العام القادم موعد تشغيل خدمة القطار في القريات

أعلن وزير النقل أن مارس 2022 سيكون موعدا لتشغيل خدمة القطار في القريات بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية : مارس العام القادم موعد تشغيل خدمة القطار في القريات

وعرض وزير النقل خطة التشغيل لمحطةالقريات والجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لإطلاق الخدمة، وتشغيل المحطة في 15مارس 2022م.

وقال المهندس صالح الجاسر عبر حسابه في “تويتر” أنه سيتم البدء في  أعمال اصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وسيوفر القطار على أهالي المنطقة في القريات وما حولها وسيلة نقل حديثة وسريعة وسيختصر عليهم المسافة والوقت نظرا لأن المدينة تقع في أقصى شمال المملكة، وتبعد عن عاصمتها ومدنها المقدسة آلاف الكيلو مترات.

ويسكن المنطقة التي سيوفر لها القطار خدمات السفر قرابة 200 ألف مواطن ومقيم، وتضم أكبر منفذ حدودي برّي بالشرق الأوسط، وهو “منفذ وجمرك الحديثة” الذي يستخدمه المسافرون من المواطنين والمقيمين القادمين ذهاباً وإباباً من خلاله إلى مدن المملكة المختلفة، أو من وإلى دول الخليج العربي واليمن والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وأوروبا لأغراض مختلفة كالعمل أو الحج والعمرة أو الزيارة، والبالغ عددهم سنوياً مليوني مسافر تقريباً، وهو رقم قد يتزايد مع تشغيل محطة القطار بالقريات .

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