السعودية : مارس العام القادم موعد تشغيل خدمة القطار في القريات

وعرض وزير النقل خطة التشغيل لمحطةالقريات والجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لإطلاق الخدمة، وتشغيل المحطة في 15مارس 2022م.

وقال المهندس صالح الجاسر عبر حسابه في “تويتر” أنه سيتم البدء في أعمال اصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، معالي وزير النقل @SalehAlJasser والرئيس التنفيذي لـ #سار @Almalikb،حيث اطلع على خطة التشغيل لمحطة #القريات والجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لإطلاق الخدمة، ودشن سموه منصة العد التنازلي لتشغيل المحطة في 15مارس 2022م. pic.twitter.com/Byn8oPAcE3 — سار | SAR (@SARSaudiRailway) February 10, 2021

وسيوفر القطار على أهالي المنطقة في القريات وما حولها وسيلة نقل حديثة وسريعة وسيختصر عليهم المسافة والوقت نظرا لأن المدينة تقع في أقصى شمال المملكة، وتبعد عن عاصمتها ومدنها المقدسة آلاف الكيلو مترات.

ويسكن المنطقة التي سيوفر لها القطار خدمات السفر قرابة 200 ألف مواطن ومقيم، وتضم أكبر منفذ حدودي برّي بالشرق الأوسط، وهو “منفذ وجمرك الحديثة” الذي يستخدمه المسافرون من المواطنين والمقيمين القادمين ذهاباً وإباباً من خلاله إلى مدن المملكة المختلفة، أو من وإلى دول الخليج العربي واليمن والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وأوروبا لأغراض مختلفة كالعمل أو الحج والعمرة أو الزيارة، والبالغ عددهم سنوياً مليوني مسافر تقريباً، وهو رقم قد يتزايد مع تشغيل محطة القطار بالقريات .

يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة، حيث تم البدء في أعمال اصلاح المناطق المتضررة من السكة وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة. — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) February 10, 2021