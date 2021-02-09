السعودية : افتتاح مراكز جديدة لخدمات فيديكس

أعلنت صاب إكسبريس وهي مزود عالمي لخدمات فيديكس إكسبريس في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح خمسة مراكز جديدة لخدمات فيديكس العالمية في المملكة وذلك لتسهيل خدمة العملاء وتلبية احتياجتهم للشحن الدولي إلى ومن مختلف أنحاء العالم.

تعمل مراكز الخدمة الجديدة الموجودة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

وتقدم مراكز خدمات فيديكس العالمية لعملائها في جميع أنحاء المملكة مجموعة من الخدمات الدولية، مثل:

• خدمة FedEx International Priority، والتي تشمل التوصيل السريع لجميع الشحنات خلال يومين أو 3 أيام عمل إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.

• خدمة FedEx International First، والتي تشمل عمليات التوصيل المستعجلة في الصباح الباكر

• خدمة FedEx 10Kg and 25Kg Boxes للشحن الدولي للصناديق بوزن 10 و25 كيلوجراماً بتكلفة معقولة

كما يوفر افتتاح مراكز خدمات فيديكس العالمية الجديدة باقة جديدة من الإمكانيات للعملاء في سائر أنحاء المملكة، ويؤكد على التزام الشركة بالاستثمار في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.