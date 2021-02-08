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الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من يوم الاحد

(رويترز) – ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر يوم الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير شباط مع بعض الاستثناءات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من يوم الاحد

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة “ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم”.

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