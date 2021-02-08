الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من يوم الاحد

(رويترز) – ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر يوم الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير شباط مع بعض الاستثناءات.