الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من يوم الاحد

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الإدارة في التغريدة “ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم”.
الطيران المدني : يمنع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/2/7 ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم. pic.twitter.com/5KHCnOiqhq
— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 7, 2021