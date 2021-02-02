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الكويت تفرض رسوما جديدة على المسافرين اعتبارا من 1 يونيو المقبل

الكويت تفرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار من خلال زيادة على تذاكر السفر وستضاف 3 دنانير رسوما على كل راكب مغادر من مطار الكويت.. وديناران على القادم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تفرض رسوما جديدة على المسافرين اعتبارا من 1 يونيو المقبل

أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالله معرفي، قرارا وزاريا يضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و 2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم.

وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.

وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

وأضاف أن المطارات في العالم اصبحت من ابرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق ايرادات اضافية للدول ، مبينا ان القرار ياتي كخطوة في اتجاه تعزيز الايرادات غير النفطية للدولة

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