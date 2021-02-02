الكويت تفرض رسوما جديدة على المسافرين اعتبارا من 1 يونيو المقبل

أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالله معرفي، قرارا وزاريا يضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و 2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم.

وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.

وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

اكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس / يوسف سليمان الفوزان بان القرار الوزاري رقم 23 بسنة 2021 في شأن تعديل رسم خدمات المطار والركاب يأتي انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.(5/1) pic.twitter.com/VtIV06dFld — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 30, 2021

وأضاف أن المطارات في العالم اصبحت من ابرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق ايرادات اضافية للدول ، مبينا ان القرار ياتي كخطوة في اتجاه تعزيز الايرادات غير النفطية للدولة