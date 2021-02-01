طيران الإمارات يسير رحلات من لندن إلى دبي غدا

وقالت الشركة في تحديث لرحلاتها إلى المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت، إنه على المسافرين الراغبين بمغادرة المملكة على متن هذه الرحلات التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية.

وأشارت أن خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاط المملكة المتحدة في برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر ، لا تزال متوقفة اعتبارًا من يوم 29 يناير 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر.

وأعربت الناقلة عن أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع حكومة المملكة المتحدة للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.