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سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا آخر بسبب جائحة كورونا

دبي (رويترز) – أعلن التلفزيون العماني يوم الأحد أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير شباط، للحد من انتشار فيروس كورونا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا آخر بسبب جائحة كورونا

ونقل التلفزيون ذلك القرار عن لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان.

وأغلقت السلطنة حدودها في 19 يناير كانون الثاني الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.

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