سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا آخر بسبب جائحة كورونا

ونقل التلفزيون ذلك القرار عن لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان.

وأغلقت السلطنة حدودها في 19 يناير كانون الثاني الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.