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“أرامكو السعودية” تحصل على خمس رُخص تشغيلية من الطيران المدني

شملت رخص التشغيل: رخصة المشغل الجوي غير التجاري ورخصة المشغل الجوي للأعمال الجوية وثلاث رخص لمحطات إصلاح الطائرات وصيانتها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"أرامكو السعودية" تحصل على خمس رُخص تشغيلية من الطيران المدني

واس/ أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، خمس رخص تشغيلية لشركة النفط العربية السعودية “أرامكو السعودية” تتعلق بأنشطة الشركة في مجال الطيران المدني. وجرى التسليم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل “أرامكو” المدير التنفيذي للشؤون الصناعية فهد العبد الكريم.

وشملت رخص التشغيل: رخصة المشغل الجوي غير التجاري وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (125)، ورخصة المشغل الجوي للأعمال الجوية وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (133) والتي تُعرف بالأشغال والمسوحات الجوية، وثلاث رخص لمحطات إصلاح الطائرات وصيانتها بمقرات الشركة في الدمام، ورأس تنورة، وتناجيب، وفقًا للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (145).

يذكر أن الرخص التشغيلية تضمن سلامة الطائرات وأنشطة الطيران داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني.

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