ايقاف رحلات الطيران من الإمارات إلى بريطانيا

ونقلت بي بي سي أعلان السلطات البريطانية إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى “القائمة الحمراء” للدول التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويدخل الإجراء، الذي يهدف إلى وقف انتشار التحور الجنوب أفريقي للفيروس، حيز التنفيذ اليوم الجمعة. وسيسمح لمواطني بريطانيا وأيرلندا ورعايا البلدان الأخرى ممن لديهم حق الإقامة في المملكة المتحدة بالدخول، ولكن يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل.

وتسببت ضجة أحدثتها زيارة عدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مدينة دبي في الأسابيع الأخيرة، بإثارة الجدل لأنها تنتهك من حظر بريطانيا للسفر الترفيهي.

وكانت الإمارات الوجهة الأكثر شعبية للرحلات الطويلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فقد سافر 84,500 شخص من وإلى البلد الخليجي، وفقا لهيئة الطيران المدني بحسب بي بي سي.