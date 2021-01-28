أبو ظبي: فينيكس تطلق خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الكهربائي

أطلقت الشركة خدمة الاشتراك الخاص “ماي فينيكس” رسميًا في أبوظبي لتمكين المستخدمين من الاستفادة من سكوتر فينيكس الإلكتروني الخاص بهم مقابل رسوم أسبوعية أو شهرية ميسورة التكلفة. وتشمل باقة الاشتراك الخاص جولات غير محدودة، وإمكانية استخدام التطبيق الذكي لفتح قفل السكوتر وتحديد موقعه، وصيانة مجانية للسكوتر، وخدمة استبدال السكوتر بدون عناء في أقل من 24 ساعة.تبدأ اشتراكات السكوتر الإلكتروني الخاص مقابل 100 درهم إماراتي أسبوعيًا أو 200 درهم إماراتي شهريًا، مما يجعل الاشتراك في السكوترات الكهربائية أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة بدلاً من شراء واحدة. ويمكن الاشترك لمدة 24 شهرًا وتملك السكوتر ، التأجير المنتهي بامتلاك المنتج.

وتعليقاً على الإطلاق، قال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: « هدف إلى تزويد الركاب بمجموعة من خدمات التنقل الصغيرة التي تلبي احتياجاتهم اليومية على أفضل وجه وتطلق العنان لإمكانات المدن. نريد تقديم خدمة تنقل جديدة تكون أسهل وأرخص على المستخدمين. والآن أصبح لدى مستهلكي “ماي فينيكس” خيار آخر ميسور التكلفة وبدون التزام بدلاً من دفع آلاف الدراهم لشراء سكوتر مقدمًا قد لا يستخدمونه أو قد ينكسر بسبب رداءة الجودة. “ماي فينيكس” هو أول حل للاشتراك في التنقلات الدقيقة في المنطقة يوفر تأمينًا لكل رحلة وخدمة وصيانة مجانية وترقيات سنوية للمركبة وتطبيق ذكي للسكوتر. نحن فخورون بزيادة خدمة السكوتر الخاص لخدماتنا في العاصمة أبو ظبي”.

وتجدر الإشارة إلى أن فينيكس تمتلك أكبر عدد من السكوترات الكهربائية في الشرق الأوسط، وكل سكوتر مزود بحزمة تعقيم مدمجة لليدين. وبإمكان المستخدمين الاستفادة من حزم اشتراك “ماي فينيكس” عبر تطبيق “فينيكس” على الهاتف المحمول، والمتوفر في متجري آي أو أس وجوجل بلاي.

علاوة على ذلك ، تبلغ تكلفة استقلال السكوترات الكهربائية من فينيكس درهمًا واحدًا للدقيقة الواحدة بتعرفة تبدأ بـ 3 دراهم. وبإمكان المقيمين في الكورنيش والدانة والبطين وجزيرة الريم وجزيرة الماريه في أبوظبي الاستفادة من السكوترات على مدار 24 ساعة في اليوم.