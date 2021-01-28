محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

“طيران الإمارات”: متطلبات سفر جديدة إلى دبي اعتباراً من 31 يناير

“طيران الإمارات”: متطلبات سفر جديدة إلى دبي اعتباراً من 31 يناير

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"طيران الإمارات": متطلبات سفر جديدة إلى دبي اعتباراً من 31 يناير

أعلنت طيران الإمارات عن تحديث متطلبات السفر إلى دبي من أي بلد وأصبح يتوجب عليهم أن يقدموا شهادة اختبار “بي سي آر” سلبية، وذلك اعتباراً من 31 يناير الجاري، مضيفة أنه يجب إجراء الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المغادرة.

وتلفت الشركة على موقعها : “يُعفى مواطني دولة الإمارات من ذلك، لكن سيُطلب منهم إجراء اختبار (بي سي آر) عند الوصول إلى مطار دبي”.

وتضيف الشركة: “سيُطلب من المسافرين الذين يصلون إلى دبي من دول معينة إجراء اختبار (بي سي آر) آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، فيما يتعين على جميع الركاب الذين يمرون عبر دبي التأكد من امتثالهم لمتطلبات الدخول في وجهاتهم النهائية”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا