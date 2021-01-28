“طيران الإمارات”: متطلبات سفر جديدة إلى دبي اعتباراً من 31 يناير

أعلنت طيران الإمارات عن تحديث متطلبات السفر إلى دبي من أي بلد وأصبح يتوجب عليهم أن يقدموا شهادة اختبار “بي سي آر” سلبية، وذلك اعتباراً من 31 يناير الجاري، مضيفة أنه يجب إجراء الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المغادرة.

وتلفت الشركة على موقعها : “يُعفى مواطني دولة الإمارات من ذلك، لكن سيُطلب منهم إجراء اختبار (بي سي آر) عند الوصول إلى مطار دبي”.

وتضيف الشركة: “سيُطلب من المسافرين الذين يصلون إلى دبي من دول معينة إجراء اختبار (بي سي آر) آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، فيما يتعين على جميع الركاب الذين يمرون عبر دبي التأكد من امتثالهم لمتطلبات الدخول في وجهاتهم النهائية”.