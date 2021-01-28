يونيسف توقع شراكة مع موانئ دبي العالمية للمساعدة في توزيع لقاحات كورونا

وقال بيان مشترك إن موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة، والمعروفة بعملياتها في موانئ حول العالم، ستقدم عمليات النقل والتخزين ليونيسف دون مقابل كمساعدة للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في الحصول على اللقاحات.

ولموانئ دبي العالمية وجود في أسواق ناشئة بينها في أفريقيا وآسيا. وميناء جبل علي الرئيسي لها في دبي هو أكبر مركز لإعادة الشحن في الشرق الأوسط.

وستدعم هذه الشراكة دور يونيسف في شراء وتوريد ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 وإمدادات التطعيم في إطار برنامج كوفاكس، وهو مبادرة عالمية لتخصيص لقاح كوفيد-19 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف جافي، الذي يشارك في قيادة برنامج كوفاكس، يوم الثلاثاء إن البرنامج يستهدف توزيع 2.3 مليار جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام، بينها 1.8 مليار جرعة مجانا لحكومات الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضح البيان المشترك أن يونيسف ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفقتا على العمل معا بخصوص قضايا أخرى مثل التعليم والصحة وتمكين المرأة والمياه والصرف الصحي.