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العربية مصر تستأنف رحلاتها اليومية بين الإسكندرية والدوحة

أعلنت “العربية مصر” ،عن استئناف رحلاتها من مطار برج العرب الإسكندرية الى العاصمة القطرية “الدوحة” بدءً من 2 فبراير 2021، وذلك في أيام الثلاثاء والسبت والخميس

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العربية مصر تستأنف رحلاتها اليومية بين الإسكندرية والدوحة

ويشير بيان الشركة إلى أنه يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر “العربية للطيران” تغطية عالمية ضد فيروس “كوفيد-19” لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند حجز تذاكر توفيري واكسترا دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

ومنذ تفشي فيروس “كوفيد-19″، حرصت “العربية للطيران” على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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