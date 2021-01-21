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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة

اعلنت فلاي دبي ، اليوم استئناف رحلاتها إلى قطر. وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتبارًا من 26 يناير.

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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة

وقال سودير سريداران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. يتمتع الركاب بفرصة اختيار الطريقة التي يرغبون في السفر بها ، سواء كان ذلك في درجة رجال الأعمال المريحة أو تجربة ملائمة حسب الطلب في الدرجة السياحية. التذاكر متاحة للحجز اليوم على موقع flydubai.com “. سيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، ومقعد فسيح ومريح ، والترفيه على متن الطائرة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية .

يستمتع الركاب المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار  (فليكس / القيمة) أو (لايت) وحسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي مؤخرًا تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد-19  لمنح الركاب راحة البال عند السفر. في الإمارات العربية المتحدة ، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر وان ام  سي للرعاية الصحية  لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يجب أن يقدم المسافر  تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لاياتا   IATA Travel  طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

جدول الرحلات والأسعار
تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي ( ( DXB  إلى الدوحة من  4000 درهم  وأسعار الدرجة السياحية 1300  درهم . فيما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من الدوحة الى دبي من 4000 ريال قطري وأسعار الدرجة السياحية من 725  ريال .

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