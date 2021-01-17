كريم تطلق خدماتها للتنقل في مختلف أنحاء الإمارات، و 70 درهم للرحلة من دبي إلى الشارقة

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح خدمة التنقل بين دبي وأبوظبي في وقت سابق، لتشمل اليوم الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، حيث سيتسنّى للعملاء في الإمارات المختارة التي تتوفر فيها خدمات الشركة حجز مجموعة متنوعة من أنواع السيارات لنقلهم إلى الوجهات التي يختارونها بحسب بيان الشركة.

وتبدأ أسعار الرحلات بين الإمارات من 70 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الشارقة، و365 درهم إماراتي للرحلة من دبي إلى الفجيرة، في حين تبدأ أسعار الرحلات من دبي إلى أبوظبي أو رأس الخيمة أو العين من 340 درهم إماراتي*. وتتيح كريم لعملائها في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة حجز مسارات العودة بين هذه الإمارات الثلاث مع إمكانية حجز رحلات باتجاه واحد إلى الشارقة وعجمان والفجيرة والعين. وتلفت الشركة إلى أن الأسعار تتوقف على موقع اصطحاب الراكب ونقطة وصوله.