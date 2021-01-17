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وصول أول رحلة جوية إلى مطار حلب الدولي من بيروت

أشار مسؤول طيران مدني سوري أن أول رحلة وصلت إلى مطار حلب في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة الفائت قادمة من بيروت حملت على متنها قادمين من عدة دول منهم من أستراليا وكندا وتركيا وإيران والإمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وصول أول رحلة جوية إلى مطار حلب الدولي من بيروت

يأتي ذلك بعد استعادة حركة الطيران في المطار والتي توقفت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام الطيران المدني السوري، المهندس باسم منصور، في تصريح لوكالة “سانا” “أن عودة مطار حلب الدولي للعمل تأتي تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعد توقفه المؤقت عن العمل جراء جائحة كورونا، حيث وصلت الطائرة السورية قادمة من مطار بيروت الدولي وستعود من مطار حلب إلى مطار بيروت منوها بالإجراءات الوقائية المتخذة في المطار لضمان سلامة المسافرين من فيروس كورونا”، لافتا إلى أن عودة المطار للعمل واستئناف حركة الطيران للدول المجاورة يسهم في دوران عجلة الاقتصاد وإعادة الألق لمدينة حلب السياحية.

وقالت مديرة المركز الصحي في مطار حلب الدولي، الدكتورة سلوى إبراهيم، إنه “تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للوقاية من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المعتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني والذي تتضمن تعليماته إجراء الفحص الحراري للمسافرين واختبار الـ “بي سي ار” ضمن مدة 96 ساعة والذي يجب أن يكون صادرا عن المخابر المعتمدة من قبل وزارة الصحة من البلدان التي يأتي منها المسافرون وبالتالي يتم إعطاء القبول للمسافر للدخول”.

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