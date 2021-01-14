الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف الرحلات إلى مصر في 18 يناير

وتستأنف الرحلات بعد أن اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر مع قطر على إنهاء خلاف سياسي تفجر في منتصف 2017.

وقالت الخطوط القطرية على تويتر إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة بداية من 18 يناير كانون الثاني ثم تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الإسكندرية في 25 يناير من الشهر نفسه.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن خطط لاستئناف الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها قد تضيف رحلة ثانية يوميا إذا كان الطلب كافيا.

وقطعت مصر وحلفاؤها الخليجيين العلاقات مع قطر عام 2017 بسبب مزاعم عن دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين كذلك عن معاودة فتح مجالاتها الجوية أمام قطر.