محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

مصر تعيد فتح المجال الجوي أمام الرحلات مع قطر

(رويترز) – قالت مصادر من قطاع الطيران ووسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء إن مصر سمحت بإعادة فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران مع قطر واستئناف الرحلات بين البلدين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تعيد فتح المجال الجوي أمام الرحلات مع قطر

وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني لبوابة الأهرام، إن مصر “ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية”.

يأتي القرار بعد خطوات من جانب السعودية والإمارات ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر في عام 2017.

وأضاف رئيس السلطة في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أنه بموجب القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطر ية وأيضا شركات الطيران القطرية إستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطر ي للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي وقد وافقت سلطة الطيران المدنى المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطر ية للسماح للطائرات القطر ية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

وأشار الدكتور نوير إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا