مصر تعيد فتح المجال الجوي أمام الرحلات مع قطر

وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني لبوابة الأهرام، إن مصر “ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية”.

يأتي القرار بعد خطوات من جانب السعودية والإمارات ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر في عام 2017.

وأضاف رئيس السلطة في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أنه بموجب القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطر ية وأيضا شركات الطيران القطرية إستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطر ي للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي وقد وافقت سلطة الطيران المدنى المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطر ية للسماح للطائرات القطر ية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

وأشار الدكتور نوير إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.