محرر في الموقع by محرر في الموقع

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أبو ظبي تضيف المسافرين من قطر وعمان والكويت والسعودية إلى “القائمة الخضراء”

تشمل القائمة الخضراء الدول التي لا يحتاج القادمين منها إلى أبوظبي لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبو ظبي تضيف المسافرين من قطر وعمان والكويت والسعودية إلى "القائمة الخضراء"

ويجري تحديث القائمة الخضراء دوريا على الموقع لتواكب التطورات الصحية في مختلف دول العالم ويمكن الحصول على أحدث المعلومات عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسفر، بما فيها قائمة الدول والتي تضاف بالتحديثات الأسبوعية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

https://visitabudhabi.ae/ar/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-c…

سوف يتمكن السياح القادمين من قائمة الدول والمناطق والأقاليم الخضراء من دخول الإمارة بإتباع سلسلة من الإجراءات التي تتضمن اختبارات كوفيد-19، دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي الاحترازي. فيما يمكن للمسافرين القادمين من خارج قائمة  الدول والمناطق والأقاليم الخضراء السفر إلى أبوظبي بإتباع سلسلة الإجراءات والإرشادات المتبعة حاليًا.

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