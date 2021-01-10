تحطم طائرة إندونيسية وانتشال اشلاء وحطام من الموقع

أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الأحد أنه عثِر على حطام وأجزاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة اندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة “ميرو” التلفزيونية، “تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث”، مشيرا الى ان الشرطة “تعمل على تحديد هويات” الضحايا.

وكانت وزارة النقل الإندونيسية أعلنت تحطم طائرة تابعة شركة الخطوط الجوية “سريويجايا” الاندونيسية بالقرب من جزيرة لاكي.

ونقلت أ ف ب عن المتحدث باسم وزارة النقل اديتا ايراواتي لفرانس برس “فقدان الاتصال” بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية “سريويجايا” بينما كانت تقوم برحلة داخلية “من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء +س ج واي 182+”.

وأوضح أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 ت غ).

وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا، لافتة إلى إرسال سفينتين إلى الموقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه.

وفي مطار بونتياناك، قال يامان زاي “أربعة من أسرتي، زوجتي وثلاثة أطفال، في الطائرة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنها تلقت أنباء تفيد بمقتل جميع ركاب الطائرة الأندونيسية المنكوبة وعلى متنها 56 راكبا بينهم 10 أطفال، وستة من أفراد الطاقم.