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السعودية: ٦٣ شركة استثمارية محلية وعالمية للمشروع الاستثماري بكورنيش الخبر

استقطبت أمانة المنطقة الشرقية ٦٣ شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية لتطوير المشروع الاستثماري النموذجي الأول لمبادرة “فرصة وأرض وقرض” بكورنيش الخبر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: ٦٣ شركة استثمارية محلية وعالمية للمشروع الاستثماري بكورنيش الخبر
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أوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن المشروع النموذجي الأول لمبادرة “فرصة وأرض وقرض” يأتي بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص بقيمة 800 مليون ريال، لتطوير مساحة ٦٥ ألف متر مربع، التي ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية وإيجاد فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة الشرقية ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.

وأشار الى أنه تم تلقي طلبات الرغبات من ٦٣ شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، مبينا أن هذه الشركات ستعكس جاذبية الاستثمار بالمنطقة وتعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، لافتا النظر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات بناء على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات السابقة في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروع بالجودة العالية.

وأكد الصفيان أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.

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