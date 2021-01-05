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أبوظبي: خمس بنوك لتقسيط المخالفات المرورية دون فوائد

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي: خمس بنوك لتقسيط المخالفات المرورية دون فوائد

وام / جددت شرطة أبوظبي اتفاقها مع خمسة بنوك لتقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها. ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.

موضحة أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من الخدمة حيث يجب أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان “بطاقة مغطاة” صادرة من البنوك الخمسة وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

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