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الخطوط الحديدية السعودية: نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال 2020

تحقيق نمو في نقل الحاويات النمطية بنسبة 4% مقارنة بالعام 2019.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الخطوط الحديدية السعودية: نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال 2020

بحسب وكالة الأنباء السعودية، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن عدد الحاويات النمطية التي تم نقلها بقطارات الشحن خلال العام الماضي 2020 في الاتجاهين، بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض، بلغ 733.684 وبمعدل نقل يومي بلغ 2010 حاوية.

وأوضح نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس بدر العطني، أن نقل الحاويات النمطية في العام المنصرم 2020 حقق نسبة نمو بمقدار 4% مقارنة بالعام 2019، وذلك عبر رفع كفاءة التشغيل وفاعليته لقطارات الشحن لتنجح معها في نقل هذا العدد الكبير من الحاويات النمطية خلال تلك الفترة.

وبين أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، حيث أسهم نقل هذا العدد عبر الخطوط الحديدية في الحد من تواجد الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام، وتخفيض حوادث السير، وتخفيف الانبعاثات المضرة بالبيئة، وانعكاس هذا إيجاباً على تعزيز الجانب البيئي، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأكد المهندس العطني، أن تسجيل هذا الرقم القياسي في ظل ظروف استثنائية فرضتها معطيات جائحة كورونا، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من آثار الجائحة منذ شهر مارس الماضي، ونجاح المؤسسة في استدامة العمل اللوجستي لضمان وصول البضائع والسلع على اختلافها بأعلى مستويات الكفاءة، ودون أي تأثير سلبي على انسياب وجودة أعمال النقل، بل تحقق النمو المشار إليه مع تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد الحاويات المنقولة.

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