الكويت توقف الطيران ليلا وتعلق الرحلات من وإلى بريطانيا

أعلن الطيران المدني الكويتي عن تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021.

من جانب آخر، نقلت صحيفة القبس عن مصدر مسؤول أن مطار الكويت الدولي بناء على تعليمات السلطات الصحية، لن يقوم بتشغيل أي رحلات جوية تجارية مغادرة وقادمة إلى البلاد من الساعة 8 مساءً حتى 4 صباحاً.

وتتابع الصحيفة بحسب المصدر أن جدولة الرحلات التجارية المغادرة والقادمة لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستنطلق من بعد الساعة الـ 4 صباحا، وتستمر حتى المساء. وقال إن إيقاف التشغيل لمدة 8 ساعات يأتي للتخفيف على الطواقم الطبية، التي لن تعمل على مدار 24 ساعة لفحص المسافرين القادمين من دون وجود فترة للراحة. وأكد المصدر ان رحلات الشحن الجوي مستمرة في نقل البضائع والسلع المستوردة، ولن تتوقّف، موضحا ان العمليات اللوجستية لطواقم المطار والمحال التجارية متواصلة في عملها بلا توقف.

الطيران المدني : تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. pic.twitter.com/mwgtwAmPox — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 3, 2021